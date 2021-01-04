«Спартак» с 1993 года не может обыграть «Металлург» в Магнитогорске
Сегодня, 4 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Таким образом, магнитогорский клуб одержал 27-ю домашнюю победу кряду над «Спартаком». Столичный клуб ни разу в своей истории не смог одержать победу над «Металлургом» в Магнитогорске начиная с 1993 года.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье кряду поражение столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 6 января в гостях встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 7 января в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
«Металлург» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Спартак»
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