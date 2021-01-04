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Ларионов: у нас 25 парней от 25 русских матерей. В таких играх рождаются легенды

Ларионов: у нас 25 парней от 25 русских матерей. В таких играх рождаются легенды
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Это особенность молодёжного хоккея: в таких матчах, как Россия — Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома.

У нас здесь 25 парней от 25 русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать, и будут готовы к завтрашней игре», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

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