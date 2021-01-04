Александр Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля»

Новичок «Монреаль Канадиенс» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников, информирует журналист Sportsnet Эрик Энгельс в «Твиттере». Россиянин работает в сочетании Бреттом Кулаком.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В межсезонье подписал контракт новичка с канадским клубом НХЛ.
В минувшем сезоне Романов защищал цвета ЦСКА. 20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
- 4 января 2021
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