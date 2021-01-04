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Чинахов — о матче с Канадой: выиграет тот, кто будет точнее и реализует чужие ошибки

Чинахов — о матче с Канадой: выиграет тот, кто будет точнее и реализует чужие ошибки
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Ощущаю себя отлично. Покатался, сегодня всё хорошо. Будем играть на победу завтра, это будет настоящий бой. С канадцами игры всегда сложные, мы проиграли им товарищескую игру 0:1, теперь будем намного злее. Будем выигрывать матч.

На что сделать упор? В таких играх всё решают один-два момента. Выиграет тот, кто будет точнее, лучше сыграет в обороне, реализует чужие ошибки», — приводит слова Чинахова пресс-служба ФХР.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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