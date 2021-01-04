Лавиолетт провёл первую тренировку с «Вашингтоном». Овечкин и Кузнецов — в первом звене

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт провёл первую тренировку в новой должности, информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
Капитан «столичных» Александр Овечкин тренируется в первом звене команды. Он работает в сочетании с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Напомним, «Вашингтон» пригласил в тренировочный лагерь четверых представителей России. В состав попали нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
- 4 января 2021
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