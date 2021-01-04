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«Были глупые ошибки защитников». Знарок прокомментировал поражение «Спартака»

«Были глупые ошибки защитников». Знарок прокомментировал поражение «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:4).

«Сделали больше ошибок, чем соперник. Во втором и третьем голах были глупые ошибки защитников. Порадовало, что в большинстве сыграли неплохо, две шайбы забили.

Почему Никонцев пропустил несколько матчей? У него повреждение. Кара и Торченюк сыграли неплохо, но примерно с седьмой минуты третьего периода нам пришлось перейти на игру в три звена. Когда ждать возвращения Лехтеря? Трудно сказать. У него тяжёлая травма», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 6 января в гостях встретится с челябинским «Трактором», «Металлург» 7 января в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

«Металлург» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Спартак»
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