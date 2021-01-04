Стали известны сочетания звеньев в тренировочном лагере «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» провёл первую тренировку под руководством Питера Лавиолетта. Команда занималась в следующих сочетаниях:
Самсонов (Ванечек);
Орлов — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Диллон — Шульц, Врана — Бекстрём — Оши;
Зигенталер — Дженсен, Шири — Эллер — Паник;
Фегервары — ван Римсдайк, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй.
Соглашение Лавиолетта с «Кэпиталз» рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает около $ 15 млн.
56-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января 2020 года он был уволен с поста главного тренера «хищников».
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