Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё не обсуждал генменеджером клуба Брайаном Маклелланом вопрос продления контракта, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Действующий контракт 35-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.