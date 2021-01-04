Худобин пропустит старт тренировочного лагеря «Далласа» из-за проблем с визой

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин пропустит старт тренировочного лагеря команды из-за проблем с получением визы. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
В межсезонье россиянин подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.
В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал в 25 матчах 14 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.
Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков (93%). За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
- 4 января 2021
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:08
-
20:51
-
20:21
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:33
-
19:09
-
18:50
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:44
-
16:26
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:06
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:08