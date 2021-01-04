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Худобин пропустит старт тренировочного лагеря «Далласа» из-за проблем с визой

Худобин пропустит старт тренировочного лагеря «Далласа» из-за проблем с визой
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин пропустит старт тренировочного лагеря команды из-за проблем с получением визы. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

В межсезонье россиянин подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.

В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал в 25 матчах 14 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков (93%). За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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