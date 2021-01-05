Прямая видеотрансляция матча Канада — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2021

В ночь с 4 на 5 января по московскому времени сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира — 2021 в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна на сайте Первого канала. Начало — в 2:00 мск.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).
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