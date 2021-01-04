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Московское «Динамо» в гостях проиграло рижским одноклубникам

Московское «Динамо» в гостях проиграло рижским одноклубникам
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Роберт Букартс, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Голкипер рижан Янис Ворис отразил 29 бросков. У гостей по два очка набрали Андрей Сергеев (1+1) и Олег Зайцев (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 7 января дома встретятся с минскими одноклубниками, а москвичи 6 января в Казани — с «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2021, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Яшкин (Кагарлицкий, Чайковски) – 14:00' (5x5)   0:2 Зайцев (Миронов, Круглов) – 17:12' (4x4)   1:2 Дзиеркалс (Шваненбергс, Мамчицс) – 17:42' (4x4)   2:2 Букартс (Майоне) – 27:15' (5x5)   3:2 Липон (Букартс, Грачёв) – 34:54' (5x5)   3:3 Сергеев (Зайцев) – 42:24' (5x5)   4:3 Букартс (Дзиеркалс) – 51:04' (5x5)   5:3 Букартс (Скарлетт, Липон) – 51:19' (5x5)   5:4 Шипов (Сергеев, Игумнов) – 53:41' (5x5)
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