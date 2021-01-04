Московское «Динамо» в гостях проиграло рижским одноклубникам

Рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Роберт Букартс, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Голкипер рижан Янис Ворис отразил 29 бросков. У гостей по два очка набрали Андрей Сергеев (1+1) и Олег Зайцев (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 7 января дома встретятся с минскими одноклубниками, а москвичи 6 января в Казани — с «Ак Барсом».
- 4 января 2021
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