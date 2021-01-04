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Задоров сыграл против Кейна в тренировочном лагере «Чикаго»

Задоров сыграл против Кейна в тренировочном лагере «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» начал подготовку к новому сезону. На первом занятии в тренировочном лагере форвард Патрик Кейн сыграл против российского защитника Никиты Задорова.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Чарли Румелиотиса.

С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 (4+9) очков при показателе полезности «+6». Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) очков при показателе полезности «–10».

Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» заплатит за Саада компенсацию в размере $ 1 млн.

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