Стало известно время начала матчей сезона 2020/2021 в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила время начала матчей сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Регулярный чемпионат начнётся 13 января. В этот день состоится пять матчей: «Филадельфия» -”Питтсбург» (четверг, 12:30 мск), «Торонто» — «Монреаль» (02:00 мск), «Тампа-Бэй» — «Чикаго» (03:00 мск), «Эдмонтон» — «Ванкувер» (05:00 мск) и «Колорадо» — «Сент-Луис» (05:30 мск).
Всего в регулярном сезоне будет сыграно 868 игр. Таким образом, каждая команда сыграет по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая, в этот день свои матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
Четыре лучшие команды каждого дивизиона выйдут в плей-офф Кубка Стэнли, первые два раунда пройдут внутри дивизионов. В полуфинальном раунде команды будут посеяны в зависимости от количества набранных очков в регулярном чемпионате.
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