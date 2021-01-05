Голкипер сборной России Аскаров выпустил клюшку из рук, канадцы забросили вторую шайбу

Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:2, идёт первый период).

Вторую шайбу российская сборная пропустила в тот момент, когда голкипер Ярослав Аскаров потерял клюшку. Джейкоб Пеллетье здорово отпасовал на дальнюю штангу, откуда Коннор Макмайкл переправил шайбу в ворота.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).