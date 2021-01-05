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Spittin' Chiclets — об Аскарове: если твоя клюшка летит к синей линии, жди тяжёлые времена

Spittin' Chiclets — об Аскарове: если твоя клюшка летит к синей линии, жди тяжёлые времена
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:4, идёт второй период). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров проводит неудачный матч, постоянно теряя клюшку.

«Если твоя клюшка летит к синей линии, тебя ждут тяжёлые времена», — сказано в «твиттере» Spittin' Chiclets.

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян.

В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. Крайне неудачный матч проводит голкипер сборной России Ярослав Аскаров. Голкипер системы СКА снова потерял клюшку в эпизоде с голом Шнайдера.

Сборная России испугалась Канаду. Быстро получили 0:4, Аскаров постоянно терял клюшку
Мечтали о финале, но всё пошло не так уже на первой минуте матча.
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