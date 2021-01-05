Аскаров отбил буллит Козенса в матче Канада — Россия
В ночь с 4 на 5 января сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с национальной командой Канады.
На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу канадцев. В конце второго периода судья назначил буллит в ворота сборной России. Бросок Дилана Козенса отразил Ярослав Аскаров.
Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.
Сборная России испугалась Канаду. Быстро получили 0:4, Аскаров постоянно терял клюшку
Мечтали о финале, но всё пошло не так уже на первой минуте матча.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
03:54
-
03:42
-
03:41
-
03:35
-
03:35
-
03:22
-
03:13
-
03:08
-
03:03
-
02:56
-
02:52
-
02:46
-
02:37
-
02:34
-
02:29
-
02:22
-
02:17
-
01:25
-
00:53
-
00:46
-
00:00
- 4 января 2021
-
23:40
-
23:24
-
23:06
-
22:45
-
22:36
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:08
-
20:51
-
20:21
-
20:00
-
19:59
-
19:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам