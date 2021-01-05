Аскаров отбил буллит Козенса в матче Канада — Россия

В ночь с 4 на 5 января сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с национальной командой Канады.

На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу канадцев. В конце второго периода судья назначил буллит в ворота сборной России. Бросок Дилана Козенса отразил Ярослав Аскаров.

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.