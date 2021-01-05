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«Будем бросать с мясом и рисом». Игрок сборной России о третьем периоде матча с Канадой

«Будем бросать с мясом и рисом». Игрок сборной России о третьем периоде матча с Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Защитник молодежной сборной России Ян Кузнецов прокомментировал ход матча со сборной Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. После двух периодов канадцы ведут со счётом 4:0.

«Думаю, пора размочить счет. Шайба уже нашла путь в ворота. Много эмоций? Да, слишком много энергии на лавке. Возможно, надо немного успокоиться.

Мало бросков? Тренеры уже сказали нам об этом. Будем бросать со всех позиций, бросать с мясом и рисом», — сказал Кузнецов в эфире Первого канала.

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.

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Мечтали о финале, но всё пошло не так уже на первой минуте матча.
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