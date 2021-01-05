Канадский хоккеист Кребс оскорбил Бардакова после их драки в полуфинале МЧМ-2021
Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.
В заключительном периоде форвард сборной России Захар Бардаков подрался с форвардом канадцев Пейтоном Кребсом. После этого Кребс грубо высказался в адрес россиянина.
Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).
Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.
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