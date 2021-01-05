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Ларионов: не хочу обвинять Аскарова. Россия не ожидала такого начала от Канады

Ларионов: не хочу обвинять Аскарова. Россия не ожидала такого начала от Канады
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги полуфинальной встречи МЧМ-2021 со сборной Канады (0:5).

«Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в обороне, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих во время игры. Начиная со второго периода, мы играли неплохо.

Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
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