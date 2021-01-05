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Видео гола Канады на первой минуте, с которого начался разгром сборной России в полуфинале

Видео гола Канады на первой минуте, с которого начался разгром сборной России в полуфинале
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся первый полуфинальный матч, в котором сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

Первый гол в этой встрече уже на первой минуте матча забил Алекс Ньюхук. С этого начался разгром россиян. В первом периоде канадцам удалось забросить в ворота России ещё две шайбы. Во втором и третьем периодах сборная Канады забросила ещё по одной шайбе.

Права на видео принадлежат ИИХФ, видео гола можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).

Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.

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