Видео гола Канады на первой минуте, с которого начался разгром сборной России в полуфинале

На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся первый полуфинальный матч, в котором сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.
Первый гол в этой встрече уже на первой минуте матча забил Алекс Ньюхук. С этого начался разгром россиян. В первом периоде канадцам удалось забросить в ворота России ещё две шайбы. Во втором и третьем периодах сборная Канады забросила ещё по одной шайбе.
Права на видео принадлежат ИИХФ, видео гола можно посмотреть в «твиттере» IIHF.
Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).
Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.
- 5 января 2021
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