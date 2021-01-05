Канадский эксперт: у Канады была лучшая команда, и это было заметно

Канадский эксперт Стив Курнианос в «Твиттере» прокомментировал результат полуфинальной встречи МЧМ-2021 между сборными Канады и России (5:0).

«Что ещё можно сказать, кроме как о полном доминировании Канады в начале и удушающем продолжении, чтобы закрыть игру. Россия ничего не показала, и не из-за недостатка усилий или исполнительского мастерства. У Канады была лучшая команда, и это было заметно», — написал Курнианос.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Напомним, что последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).