Третьяк: на сегодняшний день Канада сильнее нас. Сборная России не дала результата

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

«На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали. Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч», — цитирует Третьяка ТАСС.

Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.



Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).