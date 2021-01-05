Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение в полуфинальной встрече МЧМ-2021 от сборной Канады со счётом 0:5.

«Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие поражения. Легче всего зажать их в тиски и играть от обороны, надеяться на выдающуюся игру вратаря. Всё, что было сделано и дано им, это наш хоккей, этим славился российский хоккей. У нас не было много возможностей проверить их в разных ситуациях, чтобы понимать, кто и как готов играть на таком уровне. Мы не должны списывать ребят со счетов, нам играть ещё один матч. Я не в состоянии кинуть камень в игрока. Всё отдали максимум. Но канадцы были сегодня лучше.

Думали ли о замене Аскарова? Обвинить его в двух или трёх голах сложно. Он играет на очень высоком уровне, ведущий игрок нашей команды. Может, не хватило опыта, но я в него верю, он может выигрывать игры в одиночку», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.