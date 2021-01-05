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Вратарь сборной Канады имеет равный показатель пропущенных шайб и сухих матчей на МЧМ-2021

Вратарь сборной Канады имеет равный показатель пропущенных шайб и сухих матчей на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и принесла победу канадцев со счётом 5:0.

Как отмечает TSN в «Твиттере», 19-летний вратарь сборной Канады Девон Леви, проведя 6 встреч на турнире, имеет одинаковый показатель количества пропущенных шайб (3) и сухих матчей (3). Голкипер имеет показатель отражённых бросков 94,4% при среднем показателе 0,53 пропущенной шайбы за игру. Всего на его счету 115 отражённых бросков в 6 играх.

Напомним, что по результатам драфта НХЛ 2020 года Девон Леви задрафтован «Флорида Пантерз», за который выступает 32-летний российский вратарь Сергей Бобровский.

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