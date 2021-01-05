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Обзор крупного поражения сборной России от Канады в полуфинале МЧМ-2021

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и принесла успех канадцам, которые одержали победу с разгромным счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе «кленовых листьев» отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс.

Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор встречи между сборными России и Канады:

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-аккаунте Первого канала.

Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).

Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.