Дилан Козенс вышел на 4-е место в истории сборной Канады по очкам на МЧМ
19-летний форвард молодёжной сборной Канады Дилан Козенс подбирается к списку лучших бомбардиров «кленовых листьев» в истории МЧМ, сообщается в «Твиттере» StatsCentre.
В полуфинале МЧМ-2021 со сборной России Дилан Козенс набрал три очка, отметившись двумя результативными передачами и одной заброшенной шайбой. Теперь на его счету 16 (8+8) очков на текущем турнире и ещё 9 (2+7) на МЧМ-2020. 25 очков позволяют форварду занимать 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Канады на МЧМ. Лидирует в списке – член Зала славы НХЛ экс-форвард канадцев Эрик Линдрос.
Напомним, что Дилан Козенс по итогам драфта НХЛ 2019 года был задрафтован в первом раунде под 7-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».
Козенс набрал три очка в полуфинале МЧМ-2021 с Россией и возглавил гонку бомбардиров
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