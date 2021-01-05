Дилан Козенс вышел на 4-е место в истории сборной Канады по очкам на МЧМ

19-летний форвард молодёжной сборной Канады Дилан Козенс подбирается к списку лучших бомбардиров «кленовых листьев» в истории МЧМ, сообщается в «Твиттере» StatsCentre.

В полуфинале МЧМ-2021 со сборной России Дилан Козенс набрал три очка, отметившись двумя результативными передачами и одной заброшенной шайбой. Теперь на его счету 16 (8+8) очков на текущем турнире и ещё 9 (2+7) на МЧМ-2020. 25 очков позволяют форварду занимать 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Канады на МЧМ. Лидирует в списке – член Зала славы НХЛ экс-форвард канадцев Эрик Линдрос.

Напомним, что Дилан Козенс по итогам драфта НХЛ 2019 года был задрафтован в первом раунде под 7-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».