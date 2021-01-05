Стало известно время начала матча Россия — Финляндия в матче за бронзу на МЧМ-2021
В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).
Теперь команда Игоря Ларионова поспорит за бронзовые медали с финскими хоккеистами. Матч пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало встречи — в 1:30 мск.
Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).
Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры
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