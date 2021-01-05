Сборная Канады ни разу за 6 матчей не пропустила при игре в равных составах на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады отметилась статистическим достижением на проходящем МЧМ-2021.
Подопечные Андре Туриньи провели на турнире 6 встреч, в которых пропустили всего 4 шайбы при 41 заброшенной. При этом все 4 гола в ворота канадцев были забиты при игре в неравных составах. Сборная Германии забросила 2 шайбы при игре в большинстве (2:16), ещё по одной шайбе при численном преимуществе у Словакии (1:3) и Финляндии (1:4). Так же «кленовые листья» ни разу не проигрывали по ходу матча.
В финале МЧМ-2021 Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 5 января 2021
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