Сборная Канады ни разу за 6 матчей не пропустила при игре в равных составах на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады отметилась статистическим достижением на проходящем МЧМ-2021.

Подопечные Андре Туриньи провели на турнире 6 встреч, в которых пропустили всего 4 шайбы при 41 заброшенной. При этом все 4 гола в ворота канадцев были забиты при игре в неравных составах. Сборная Германии забросила 2 шайбы при игре в большинстве (2:16), ещё по одной шайбе при численном преимуществе у Словакии (1:3) и Финляндии (1:4). Так же «кленовые листья» ни разу не проигрывали по ходу матча.

В финале МЧМ-2021 Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.