Козенс — о полуфинале МЧМ-2021 со сборной России: сегодня Канада наслаждалась игрой
Нападающий сборной Канады Дилан Козенс прокомментировал победный полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной России (5:0).
«Быстрый гол сразу дал нам много энергии. Девон Леви всегда делает свою работу, он очень спокоен, сосредоточен, невероятно играет. Мы благодарны ему. Сегодня мы наслаждались игрой, на работа не закончена. У нас осталась ещё одна встреча», — сказал Козенс.
Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0). Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.
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