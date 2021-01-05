Аналитик ESPN: видел, как Аскаров ронял клюшку и раньше, но, как сегодня, не было никогда

Аналитик ESPN Крис Петерс высказался об игре вратаря сборной России Ярослава Аскарова в полуфинальной встрече МЧМ-2021 со сборной Канады (0:5).

«Я много лет наблюдал за Ярославом Аскаровым. Я видел, как он ронял клюшку и раньше, но, так как сегодня, не было никогда. Либо он оказался не готов физически, либо сегодня было что-то не так между ушей. Обескураживающе», — гласит пост Петерса в «Твиттере».

18-летний вратарь системы санкт-петербургского СКА, задрафтованный «Нэшвиллом», отразил в игре с Канадой 30 бросков из 34.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.