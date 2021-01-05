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Эмоциональная реакция игроков США на попадание в финал МЧМ-2021

Эмоциональная реакция игроков США на попадание в финал МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая полуфинальная встреча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии, которая завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 4:3.

К середине 3-го периода сборная США вела в счёте 3:1, однако на 12-й минуте финны сократили отставание, а на 17-й минуте, реализовав численное большинство, сравняли счёт. Но за минуту до конца основного времени встречи американцы вновь вышли вперёд в счёте и удержали преимущество до финальной сирены.

По окончании встречи весь состав Соединённых Штатов эмоционально отреагировал на попадание в финал, по традиции собравшись в площади ворот своего голкипера.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттер»-аккаунте ИИХФ.

Напомним, что в финале МЧМ-2021 сборная США встретится с Канадой, обыгравшей в первом полуфинале сборную России со счётом 5:0.

Стало известно время начала матча Россия — Финляндия в матче за бронзу на МЧМ-2021
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