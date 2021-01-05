Пресс-конференция Игоря Ларионова после 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады

Сегодня, 5 января, сборная России потерпела разгромное поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира с командой Канады (0:5). «Чемпионат» приводит полную видеоверсию пресс-конференции главного тренера молодёжки Игоря Ларионова после матча.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).



С тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре раза побеждали в матче за третье место. В 2018 году сборная России выбыла с мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв команде США.



В ночь с 5 на 6 января команда Ларионова сыграет за бронзовые медали с командой Финляндии. Начало встречи — в 1:30 мск.