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Андрей Николишин: не понимаю, почему у Аскарова клюшка выпадала. Паника в чистом виде

Андрей Николишин: не понимаю, почему у Аскарова клюшка выпадала. Паника в чистом виде
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин отреагировал на крупное поражение молодёжной сборной России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой со счётом 0:5.

«Сегодня канадцы были лучше во всем: играли мастеровито, уверенно, энергично. Очень много потерь было у наших парней при входе в зону, канадцы хорошо выстроили оборону — они отдали нам нашу зону и плотно встречали в средней, а мы раз за разом натыкались на контратаки. А в своих позиционных атаках они не давали нашим защитникам продохнуть — бросали, добивали, накатывались на пятак. Скорость принятия решений у них была значительно выше.

Не совсем понимаю, почему у Аскарова клюшка постоянно выпадала. Защитники пытались её вернуть, но на полпути она опять выскользала из рук и терялась — это уже паника в чистом виде. Нам не хватило хладнокровия и лидеров в команде. В такие моменты нужен человек, который не словом, а делом всё докажет, который возьмёт игру на себя, перевернёт ход матча, заставит соперника отступить. Такого на этом чемпионате мира у нас не нашлось.

Идеи Ларионова понятны, они благие и правильные, но вот их исполнение пока оставляет желать лучшего. Нам нужно научиться перестраиваться по ходу игры: где-то контролировать шайбу, где-то играть в более простой хоккей, без потерь на синей линии.

Вариативность в тактике сегодня отсутствовала, но я не думаю, что это проблема Ларионова, это проблема нашего детского хоккея — всё оттуда идёт. Поколение канадцев талантливее нашего на этом МЧМ. Посмотрите, какими четкими короткими сменами они играли, как все выверено было — это настоящая игровая дисциплина», — цитирует Николишина Sport24.

Сборная России в матче за третье место сыграет с Финляндией. Встреча пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1:30 мск.

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