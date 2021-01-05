Бывший голкипер Майк Маккенна проанализировал проблемы в игре Ярослава Аскарова, которые ярко проявились в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года, где сборная России потерпела разгромное поражение в матче с командой Канады (0:5).
«Посмотрел голы в ворота сборной России: клюшка Аскарова не была главной проблемой. Первое – у него очень широкая стойка, которая ограничивала возможность оставаться на ногах и играть вертикально. Второе – желание выкатываться под бросок, что ограничивает его руки», — написал Маккенна в «Твиттере».
Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.
Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
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