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Александр Фомичёв — о разгромном поражении России от Канады на МЧМ: это страшный сон

Александр Фомичёв — о разгромном поражении России от Канады на МЧМ: это страшный сон
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Бывший голкипер сборной России Александр Фомичёв оценил игру молодёжной команды России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой. Подопечные Игоря Ларионова проиграли со счётом 0:5.

«Это страшный сон. Наши ребята вышли на эту игру неготовыми. Такое ощущение, что снотворного выпили перед игрой, были заторможенные. С другой стороны, удивили канадцы, здорово тактически подготовились к этой игре. Мы не увидели такого активного прессинга, как они обычного показывали, вместо этого они спокойно подкатывались, позволяли нам развивать атаку, но большинство наших передач не проходили, и сразу после этого шел либо перехват, либо потери, и канадцы включались, навязывали борьбу на пятаке.

Были 2 шайбы, где Аскаров не спас, хотя мог бы. Если бы он не пропустил их, это дало бы стимул, кураж. Ребята бы завелись. Не хватило в игре агрессивности, где-то не хватало простоты действий. Вопрос тренерскому штабу, может, они пытались это донести. Сегодня мы из зоны выходили, но нас закрывали уже в средней зоне», — приводит слова Фомичёва сайт «Матч ТВ».

Сборная России в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне сыграет с Финляндией. Встреча пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1:30 мск.

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