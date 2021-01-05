Получивший тяжёлую травму в контрольном матче Дак отреагировал на разгром России на МЧМ
Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак, получивший тяжёлую травму в контрольном матче с командой России (1:0), отреагировал на разгром российской сборной (5:0) в полуфинале МЧМ-2021.
«Давайте дальше, парни. Ещё одна победа», — написал Дак в «Твиттере», сопроводив сообщение смайлами огня и золотой медалью с цифрой один.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Кирби Дак провёл в составе «Чикаго» 64 встречи, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «-1». Ещё три встречи он отыграл в АХЛ в составе «Рокфорд Айсхогс», не отметившись результативными действиями.
23 декабря канадский форвард получил тяжёлое повреждение, в результате которого выбыл из строя на срок от четырёх до пяти месяцев.
Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак пропустит 4-5 месяцев из-за травмы
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