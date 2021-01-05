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Ларионов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады: это хоккей, а не трагедия

Ларионов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады: это хоккей, а не трагедия
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира 2021 года со сборной Канады (0:5).

«Трудно найти слова. Первый гол — с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное — восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу.

Незасчитанный гол? Безусловно, он повлиял. Это был рабочий гол, мог дать нам глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. Ребята все сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют.

Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Пресс-конференция Игоря Ларионова после 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады
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