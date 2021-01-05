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Тина Канделаки — о разгромном поражении России от Канады: посыпать голову пеплом — смешно

Тина Канделаки — о разгромном поражении России от Канады: посыпать голову пеплом — смешно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на крупное поражение сборной России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой со счётом 0:5.

«В ситуации, когда мы проигрываем полуфинал сборной Канады 0:5, имеет смысл сделать что-нибудь из ряда вон. Например, написать подробную аналитическую статью, с выкладками схем, ТТД, рассуждением об игре и перспективах того же Аскарова.

Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодёжные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно.

Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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