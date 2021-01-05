Сотрудник TSN сравнил Ярослава Аскарова с вратарём из фильма «Щелчок»

Сотрудник TSN Стив Ллойд сравнил голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова с вратарём из фильма «Щелчок», опубликовав гифку в «Твиттере». Аскаров неудачно провёл полуфинальный матч чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5), пропустив четыре шайбы.

Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.



Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).