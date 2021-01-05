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Расписание финала и матча за третье место на молодёжном чемпионате мира – 2021

Расписание финала и матча за третье место на молодёжном чемпионате мира – 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).

Таким образом, золотые медали мирового первенства разыграют сборные Канады и США. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали (начало встречи — в 1:30 мск).

06.01 (01:30): Сборная Финляндии U20 — сборная России U20

U20 ЧМ-2021. За 3-е место
06 января 2021, среда. 01:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Россия U20

06.01 (05:30): Сборная Канады U20 — сборная США U20

U20 ЧМ-2021. Финал
06 января 2021, среда. 05:30 МСК
Канада U20
Не начался
США U20

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Пресс-конференция Игоря Ларионова после 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады
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