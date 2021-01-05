Расписание финала и матча за третье место на молодёжном чемпионате мира – 2021

В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).
Таким образом, золотые медали мирового первенства разыграют сборные Канады и США. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали (начало встречи — в 1:30 мск).
06.01 (01:30): Сборная Финляндии U20 — сборная России U20
06.01 (05:30): Сборная Канады U20 — сборная США U20
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 5 января 2021
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:33
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:40
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:35
-
08:18
-
08:11
-
08:11
-
08:04
-
07:57
-
07:57
-
07:57
-
07:25
-
07:15
-
07:13
-
07:01
-
06:34
-
06:25
-
06:17