Джон Фариначчи — о финале США — Канада: именно о таком матче и мечтаешь

Нападающий молодёжной сборной США Джон Фариначчи поделился ожиданиями от финального матча МЧМ-2021 с командой Канады.

«Конечно, это будет великолепный матч. Именно о таком матче и мечтаешь: США, Канада и финал. Такая игра всегда будет увлекательной. Нам нужно будет играть на протяжении всех 60 мнут, если мы хотим завоевать золотые медали», — приводит слова Фариначчи Sporting News.

В полуфинале американцы обыграли сборную Финляндии со счётом 4:3, Фариначчи отметился заброшенной шайбой. Сборная Канады разгромила команду России со счётом 5:0.

Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.