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Спектор: матушка-Россия проиграла 0:5. Один из самых однобоких матчей в истории

Спектор: матушка-Россия проиграла 0:5. Один из самых однобоких матчей в истории
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Обозреватель телекомпании Sportsnet Марк Спектор прокомментировал победный полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной России. Канадцы разгромили россиян со счётом 5:0.

«Канада выходит на охоту за золотом, успешно сдав все экзамены. Мы постоянно твердим по ходу этого турнира: это будет настоящим испытанием для Канады, это будет испытанием. Обыгрываем одного соперника, идём на дерби с Россией и утверждаем, что уж этот-то соперник точно задаст жару. Нет.

Канада вышла в финал после решительного обстрела ворот сборной России, которая едва заставила канадцев вспотеть. В итоге матушка-Россия проиграла 0:5, уступив по броскам 28-35, а сама игра была одной из самых однобоких, которые когда-либо были сыграны между россиянами и канадцами. Помните русского вратаря Брызгалова, который после поражения на Олимпиаде в Ванкувере говорил, что канадцы выпрыгнули, как гориллы из клетки?

Что ж, всего за 59 секунд полуфинала Канада смогла выйти вперёд — Алекс Ньюхук выстрелил так, что никто даже не заметил гола. Через 20 минут счёт был уже 3:0. Канада на этом МЧМ ещё ни разу не пропустила в равных составах, обыграв соперников 33:0 при игре пять на пять и 41:4 — в целом. Кажется, эта непобеждённая канадская команда ничуть не хуже тех, кого мы отправляли на МЧМ ранее», — отметил Спектор.

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