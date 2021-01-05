Плющев — о разгромном поражении сборной России: вся команда провалила игру. Однозначно

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Соперник был сильнее, реализовал то, что создал. Высказывания Ларионова о советском хоккее оказались просто красивыми словами? Почему же красивыми словами? Он хотел создать то, что в своё время приносило успех России. Видимо, это его взгляд на хоккей. Вопрос другой: получилось или нет?



Что касается потери клюшки нашим вратарём, то по телевизору многих вещей не видишь. Наверное, напряжение было. Аскаров выручал, может, не так много, как хотелось бы, но вся команда провалила игру. Это однозначно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.