Эллис: неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна весь турнир
Журналист The Hockey News Стивен Эллис критически оценил действия голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова в полуфинальном матче чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).
«Канада стала первой командой-финалистом, разгромив Россию, и стремится впервые с 2009 года выиграть два чемпионских титула подряд. Один из самых ярких эпизодов этого матча связан с Аскаровым, и совсем не из-за его сильной игры.
Вратарь потерял клюшку, двигаясь от штанги к штанге, — после этого Шнайдер бросил с кистей и сделал счёт 4:0. Неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна на протяжении всего турнира, будь то игра в воротах, или выход за них, или попытка отпасовать своим», — считает Эллис.
«Либо физика, либо что-то не так между ушей». Что пишут в Канаде о разгроме нашей сборной
Канадцы играли «от берега до берега», в свой любимый хоккей. Во что играли наши, осталось загадкой для всех.
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