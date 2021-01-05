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Эллис: неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна весь турнир

Эллис: неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна весь турнир
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Журналист The Hockey News Стивен Эллис критически оценил действия голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова в полуфинальном матче чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

«Канада стала первой командой-финалистом, разгромив Россию, и стремится впервые с 2009 года выиграть два чемпионских титула подряд. Один из самых ярких эпизодов этого матча связан с Аскаровым, и совсем не из-за его сильной игры.

Вратарь потерял клюшку, двигаясь от штанги к штанге, — после этого Шнайдер бросил с кистей и сделал счёт 4:0. Неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна на протяжении всего турнира, будь то игра в воротах, или выход за них, или попытка отпасовать своим», — считает Эллис.

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