Назаров — Ларионову: нужно сделать так, чтобы ребята умирали на льду за бронзовые медали

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).
«Без поражений не бывает побед. Игорь (Ларионов. — Прим. «Чемпионата»), ты меня давно знаешь. Если хочешь, можешь прислушаться к моему совету. Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза. Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться.
Не надо «закапывать» нашего голкипера Ярослава Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счёт мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8. Вспомните отражённые выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующая игра и следующий шанс, теперь важно реабилитироваться в матче с финнами.
Тренер должен выполнить свою работу максимально хорошо, тогда и лидеры в лице Подколзина и остальных заиграют лучше. Я бы не стал бросать камень в наших ребят. Да, поражение обидное, но нужно сделать из него правильные выводы», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 января 2021
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