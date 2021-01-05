Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Назаров — Ларионову: нужно сделать так, чтобы ребята умирали на льду за бронзовые медали

Назаров — Ларионову: нужно сделать так, чтобы ребята умирали на льду за бронзовые медали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Без поражений не бывает побед. Игорь (Ларионов. — Прим. «Чемпионата»), ты меня давно знаешь. Если хочешь, можешь прислушаться к моему совету. Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза. Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться.

Не надо «закапывать» нашего голкипера Ярослава Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счёт мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8. Вспомните отражённые выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующая игра и следующий шанс, теперь важно реабилитироваться в матче с финнами.

Тренер должен выполнить свою работу максимально хорошо, тогда и лидеры в лице Подколзина и остальных заиграют лучше. Я бы не стал бросать камень в наших ребят. Да, поражение обидное, но нужно сделать из него правильные выводы», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Давай, мужички, счёт фигня». Что творилось на скамейке сборной России во время матча
Ларионов пытался сблизить игроков, другой тренер заводил команду национальным способом, а капитан проводил собрания.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021