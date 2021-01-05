Главный тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Россией на МЧМ-2021
Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен рассказал об ожиданиях от матча за бронзу молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада) с командой России.
«Это точно будет нелегко. Но, конечно, это наша последняя игра, поэтому я надеюсь, что выложится вся команда», — приводит слова Пеннанена официальный сайт Международной федерации хоккея.
Встреча сборных России и Финляндии пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1:30 мск. В полуфинале подопечные Игоря Ларионова разгромно проиграла команде Канады — 0:5. Финны уступили сборной США со счётом 3:4.
Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
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