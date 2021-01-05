Пуутио — о матче со сборной России: собираемся выложиться максимально и получить медаль

Защитник молодёжной сборной Финляндии Каспер Пуутио поделился ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира 2021 года с командой России.

«Это была действительно потрясающая поездка с парнями. Мы по-прежнему хотим получить медаль и гордиться своей командой. Так что мы определённо собираемся выкладываться максимально в завтрашнем матче и попытаемся получить бронзовую медаль», — цитирует Пуутио пресс-служба официального сайта ИИХФ.

Команда Игоря Ларионова поспорит за бронзовые медали с финскими хоккеистами. Матч пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало встречи — в 1:30 мск. Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).