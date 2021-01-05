Андрей Разин — Ларионову: Игорь Николаевич, оставайся работать в России

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин обратился к наставнику молодёжной сборной России Игорю Ларионову после полуфинала МЧМ-2021. Сборная России проиграла Канаде со счётом 0:5.

«Хочу обратиться к Игорю Ларионову… Как бы ни сложилась завтрашняя игра за третье место, Игорь Николаевич, оставайся работать в России. Большой профессионал, умнейший человек, неприкасаемый авторитет, трудяга и т. д. Ты способен принести много пользы нашему хоккею. Решение стать тренером и внедрять свои идеи напрямую в этот вид спорта дорогого стоит. Рисковать своей фамилией после неудач вместо того, чтобы за счёт неё получать дивиденды, играя в хоккей по выходным с „большими“ людьми, не все способны (я не осуждаю людей, играющих в хоккей с „большими людьми“. Они заслужили это своим тяжёлым хоккейным прошлым. Спасибо „большим“ людям, что они любят и играют в хоккей с ветеранами и дают им продлить молодость! СМИ, не вырезайте, пожалуйста, эту фразу, когда будете переписывать).

Решение ФХР послать молодёжную сборную на взрослый этап Евротура в Финляндию было гениальным. Но без Игоря Ларионова, я думаю, оно бы не было принято! Игорь Николаевич, побольше новых идей и удачи на тренерском мостике", — написал Разин в своём «инстаграме».