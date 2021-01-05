Бадюков: настрой канадцев на быстрый хоккей показал, что они просто сильнее

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Канадцы были явно быстрее. Удивило не совсем лучшее состояние нашей сборной на тот момент. Мы проигрывали все нейтральные шайбы, особенно в своей зоне. Крайние нападающие не помогали. Канадцы успевали буквально везде: прессинг тремя нападающими на защитников. Если защитники выводили шайбу по борту, то крайние нападающие не успевали. Защитники соперника очень здорово сыграли. Позиционных атак у нас не было. Очень неудачно сыграл Бычков, после первого периода и сел. Настрой канадцев на быстрый хоккей показал, что они на данный момент просто сильнее.

Что касается потери клюшки Аскаровым, то не надо акцентировать на этом внимание. Ноль заброшенных шайб тоже о многом говорит. Дело не в Аскарове. Первую шайбу забрасывали уже в пустые ворота, непонятно, как защитник охранял. Второй гол — вывели защитника на бросок», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.