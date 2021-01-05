В полуфинальном матче на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России встретилась с национальной командой Канады. Встреча прошла в Эдмонтоне и принесла победу канадцам со счётом 5:0.
Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Должен ли Ларионов продолжить работу с молодёжной сборной России?».
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Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
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