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Должен ли Ларионов продолжить работу с молодёжной сборной России?

Должен ли Ларионов продолжить работу с молодёжной сборной России?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В полуфинальном матче на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России встретилась с национальной командой Канады. Встреча прошла в Эдмонтоне и принесла победу канадцам со счётом 5:0.

Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Должен ли Ларионов продолжить работу с молодёжной сборной России?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России
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